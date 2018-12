Borsa: Europa guarda Fed, Milano +1,6%

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - L'accordo del'Italia sulla manovra con la Ue spinge Piazza Affari (+1,65%) la migliore tra le Borse europee, nel complesso ben intonate (Londra +0,78%, Francoforte +0,51%) in attesa della decisione sui tassi della Fed ma soprattutto delle indicazioni del suo presidente Jerome Powell su una possibile pausa nei ritocchi all'insù nel 2019. Lo spread in calo, ora a 256 punti, spinge a Milano soprattutto le banche con in testa Intesa (+4,03%), Ubi (+4,01%) e Unicredit (+3,46%).

In fondo al listino principale restano invece Azimut (-1,83%), all'indomani dello scivolone provocato dall'uscita dell'a.d, e Stm (-1,4%), penalizzata come altri titoli del settore dalla revisione al ribasso della guidance per il trimestre di Micron Technology. Fuori dal Ftse Mib in luce Trevi (+6,8%) sulle ipotesi, a ridosso del Cda, che Fsi Investimenti e Polaris Capital sottoscriverebbero una fetta importante dell'aumento di capitale da 130 milioni.