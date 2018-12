Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che attendono le indicazioni sui tassi da parte del presidente della Fed. Nel Vecchio continente si tira un sospiro di sollievo anche per la vicende legate alla manovra economica italiana ed i rapporti con l'Ue. L'Euro è in lieve rialzo all'avvio dei mercati. La moneta unica viene scambiata a 1,1397 dollari.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Francoforte (+0,34%), Parigi (+0,27%), Madrid (+0,22%) e Londra (+0,1%).