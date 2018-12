Borsa, Milano fiacca con Europa

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Avvio di seduta debole per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee dopo i primi scambi. Il Ftse Mib cede lo 0,1%, penalizzato da Saipem (-2,3%), ancora convalescente dopo lo scivolone di ieri in scia ad alcuni report negativi sul settore, e da Pirelli (-2,2%).

Vendite anche su Cnh Industrial (-2,1%) e Mediolanum (-1,6%), deboli i bancari Mps (-1%) e Banco Bpm (-0,3%). In controtendenza Atlantia (+0,8%) e Mediobanca (+0,8%), bene Astaldi (+0,6%) dopo il prestito ponte da 75 milioni di Fortress. Carige cede il 6,7% nonostante la cessione di un altro pacchetto di npl, lievi rialzi per gli assicurativi Unipol (+0,3%) e UnipolSai (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib continua il recupero di Ovs (+4,5%) e corre Mittel (+5,7%). Lo spread Btp-Bund resta in area 270 punti base mentre il governo italiano cerca un accordo con la Ue sulla manovra allo scopo di evitare l'avvio di una procedura di infrazione.