Borsa Milano fiacca con Europa e Carige

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Giornata incerta per Piazza Affari, che con Francoforte è stata comunque la meno pesante delle Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,26% a 18.644 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,25% a quota 20.428.

A Milano spicca il nuovo scivolone di Carige, come sempre molto volatile, che ha chiuso in calo del 13% a 0,0013 euro, al suo minimo storico. Vendite anche su Astaldi in ribasso finale del 6% dopo l'atteso via libera del Tribunale alla proroga del concordato, così come Azimut che ha pagato l'addio dell'amministratore delegato. Debole Tenaris (-2,2%) e in calo finale dell'1,7% Tim sulla convocazione di un doppio Cda per deliberare sull'assemblea. Senza grandi variazioni Salini Impregilo (-1,5%) e Fincantieri (-0,4%) dopo l'aggiudicazione della ricostruzione del ponte di Genova, qualche acquisto su Leonardo (+1,5%) e Prysmian (+1,6%), con Piaggio (+1,9%) che ha usufruito degli incentivi sui due ruote elettrici. Bene Moncler, che ha concluso in aumento del 2,1%.