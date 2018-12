Borsa: Europa incerta, Milano tiene

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse europee si muovono in ordine sparso a metà seduta, cercando di tamponare il sentimento negativo che ha investito ieri Wall Street e questa mattina l'Asia, delusa dall'assenza di spunti concreti sulla crescita e sui dazi nel discorso del presidente cinese Xi Jinping.

Francoforte sale dello 0,4%, Milano dello 0,2% mentre Londra cede lo 0,4% e Parigi lo 0,1%. Acquisti su Treasury, oro e yen, segno che gli investitori cercano un porti sicuri dove mettere la liquidità in questa fine d'anno difficile per l'equity.

Positivi i future su Wall Street che cerca il riscatto in attesa delle decisioni della Fed, con il mercato che confida in una pausa della stretta monetaria nel 2019. A Piazza Affari salgono Moncler (+2,8%), Leonardo (+2%), Buzzi e Prysmian (+1,8%) mentre scivolano Azimut (-2,7%), che sconta l'uscita del ceo Sergio Albarelli, Campari (-1,7%), Banca Generali (-1,4%) e Tim (-1%). Male Carige (-6,7%), gira in parità Saipem con il petrolio che recupera parte dei forti ribassi della mattinata.