Borse Europa deboli con moda, attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Borse europee deboli a metà seduta con gli investitori che guardano alla Fed, che mercoledì dovrebbe alzare per la quarta volta i tassi nel 2018 e dare indicazioni sul cammino della politica monetaria nel 2019, in un contesto di rallentamento dell'economia globale e di incertezze per la guerra commerciale e la Brexit.

I listini cedono circa mezzo punto percentuale con Parigi in calo dello 0,6%, Francoforte dello 0,5%, Londra dello 0,4% e Milano dello 0,3%. In lieve flessione anche i future su New York mentre nel Vecchio Continente soffrono i titoli dei retailer e della moda, dopo il profit warning del gruppo di vendite on-line Asos. Lo spread Btp-Bund si muove attorno ai 270 punti base mentre il governo italiano lavora sulla manovra per scongiurare la procedura di infrazione della Ue.

A Milano scivolano Saipem (-3,8%), Brembo (-2%) e Moncler (-2%), deboli anche Pirelli (-1,7%), Azimut (-1,6%) e Unipol (-1,5%) mentre brillano Mediaset (+2,4%) ed Enel (+1,1%).