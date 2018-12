Borsa: Milano chiude in calo con Saipem

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, apre la settimana in negativo. A incidere è l'intervento a gamba tesa di Donald con Trump sulla Fed con il presidente americano che contesta il possibile rialzo dei tassi.

Alla chiusura il Ftse Mib cede l'1,15% a a 18.693 punti, senza recepire i passi in avanti con Bruxelles sulla manovra. Mentre lo spread tra btp e bund è in lieve rialzo a 270 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,9%. A frenare il listino in particolare le vendite su Saipem (-6,55%) che prosegue la sua discesa così come tutto il comparto dell'ingegneria petrolifera in Europa con il greggio sotto i 52 dollari. Male i finanziari Banco Bpm (-2,69%), Unicredit (-2,39%), Ubi (-2,33%). Di contro corre Mediaset (+2,05%) con Fininvest che a novembre è salita sopra il 41%.

Lieve rialzo per Italgas (+0,51%), Recordati (+0,35%).Frenano ancora Salini Impregilo (-5,22%) interessata ad Astaldi (-4,55%) che ha chiesto l' autorizzazione ad un prestito ponte da 75 milioni.