Borsa Europa aprono in lieve calo

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Apertura in lieve calo per i principali listini europei. Francoforte ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,12% a 10.852 punti, Parigi in perdita dello 0,28% a 4.840 punti e Londra in flessione dello 0,25% a 6828 punti. Milano è la migliore ed ha aperto sulla parità a 18.901 punti.