Borsa: Asia in cauta crescita guarda Fed

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Le Borse asiatiche aprono la settimana in moderata crescita, dopo che venerdì scorso i mercati mondiali hanno chiuso in rosso. Stamani Tokyo ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,62%, mentre i listini cinesi sono andati in ordine sparso: Shanghai ha guadagnato lo 0,16% ma Shezhen ha perso lo 0,3%. Bene Hong Kong, che sale dello 0,16%. Oltre che alle dinamiche dei rapporti commerciali fra Usa e Cina, gli investitori guardano agli appuntamenti della settimana, in particolare alle decisioni delle banche centrali. Mercoledì si riunirà quella americana e giovedì quelle giapponese e inglese. In giornata sono invece attesi i dati sulla bilancia commerciale italiana di ottobre e sul mercato immobiliare statunitense. Fra le altre Borse, Seul ha chiuso sulla parità, Sidney sale dello 0,95% e Mumbai dello 0,46%. I futures prevedono aperture al rialzo sia per i listini europei sia per wall Street.