Ansa Incontra Donato Iacovone

L’amministratore delegato della Ernst and Young in Italia, Donato Iacovone, è l’ospite del forum di “Ansa Incontra” in programma domattina a partire dalle 11.00.

L’evento, trasmesso in diretta streaming su Ansa.it, sarà l’occasione, attraverso le domande dei giornalisti e dei visitatori del nostro sito per affrontare insieme a Iacovone, temi come il processo di digitalizzazione del paese con l’obiettivo di fargli acquisire le competenze necessarie a modernizzarlo e allinearlo alle nazioni europee più avanzate, l’internazionalizzazione del tessuto produttivo italiano e le prospettive occupazionali che la nuova rivoluzione tecnologica offre.