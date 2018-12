Borsa: Milano chiude in rosso con banche

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - La Borsa di Milano archivia in rosso la settimana, insieme agli altri listini del Vecchio Continente. Gli investitori guardano alla trattativa del governo italiano con l'Europa sulla manovra di bilancio ed i dati deludenti degli indici Pmi manifatturiero dell'Eurozona. Chiude stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco a quota 280 punti.

Piazza Affari è stata appesantita dalle vendite sulle banche con Mps (-2,5%), Ubi (-2%), Banco Bpm (-1,8%), Bper (-1,5%), Unicredit (-1,1%) e Intesa (-0,8%). Andamento negativo anche per il comparto dell'auto e della componentistica, in linea con gli altri titoli europei dopo il calo delle vendite registrate a novembre. In rosso Pirelli (-2,6%), Ferrari e Brembo (-2,2%), Cnh (-1,8%) ed Fca (-0,7%).

In forte calo Stefanel (-10%), dopo la nuova richiesta di concordato presentata ieri. Di segno opposto Ovs (+11%), nonostante i risultati poco positivi del trimestre. In positivo anche Terna, Poste e Mediobanca (+0,9%).