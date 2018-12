Borsa: Europa soffre con auto e lusso

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Le Borse europee sono tutte deboli: Francoforte (-1,3%), Parigi (-1%), Londra (-1%) e Milano (-1,3%). Pesano i risultati deboli dell'economia cinese e le incognite legate alla Brexit con la possibilità che diventi 'hard' dopo gli scarsi risultati ottenuti dal Primo ministro Theresa May nei suoi contatti con i leader europei. L'indice Stoxx Europe 600 perde l'1,4%, trascinato al ribasso dal settore auto (-2,3%), che per il terzo mese consecutivo ha visto le immatricolazione crollare nel vecchio continente. Soffrono un po' tutti i produttori: Renault (-3,1%), Porsche (-2,6%), Fca (-2,3%), Vw (-2,3%), Daimler (-2,2%), Bmw (-2%), Peugeot (-1,9%) e Ferrari (-1,7%). Male anche i titoli del lusso (-1,9%), che sono più esposti sui mercati asiatici, in particolare la Cina: cedono Burberry (-3%), Lvmh (-2,5%), Swatch (-2,5%), Kering (-2,2%), Moncler (-1,7%) ed Hermes (-1,6%).