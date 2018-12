Borsa: Asia crolla su dati economia Cina

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - I mercati asiatici crollano dopo che la Cina ha riportato dati economici più deboli del previsto, suscitando timori sullo stato di salute della seconda economia mondiale. La Borsa di Tokyo chiude la settimana di scambi in netto ribasso, anche per l'incertezza che permane sul negoziato tra Washington e Pechino sul commercio internazionale. Il Nikkei ha ceduto il 2,02%, lo yen e' stabile sul dollaro a 113,40, e sulla moneta unica poco sopra 128,90. L'Hang Seng di Hong Kong, a contrattazioni ancora in corso, cede l'1,5%; Shanghai l'1,1%, Shenzhen quasi due punti percentuali. Il Kospi in Corea del Sud ha perso l'1,25%, l'australiano S&P/ASX 200 l'1%. I futures sull'Europa sono negativi. Mentre a Bruxelles prosegue la trattativa tra governo italiano e Ue sulla manovra, oggi in Italia sono attesi i dati sui prezzi al consumo di novembre e quelli su fatturato e ordinativi dell'industria di ottobre.