AM regala biglietti a bimbi, è polemica

(ANSA) - TARANTO, 14 DIC - "Grazie ArcelorMittal, sappiamo che a Natale sono tutti più buoni. E mentre continuate a bruciare carbone, a sprigionare piombo, benzoapirene, idrocarburi nei nostri polmoni, e a farci ingerire diossine, evitate di prenderci in giro con questi doni". E' la reazione del gruppo ambientalista 'Giustizia per Taranto' alla notizia che ArcelorMittal Italia regalerà ai bambini fino a 6 anni un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza della Vittoria, sostenendo le attività del Comune.

L'associazione, che invita a boicottare l'iniziativa, ha pubblicato un post su Fb, ottenendo centinaia di condivisioni, in cui ArcelorMittal è raffigurata come il Mangiafuoco di Pinocchio che muove le sue marionette, rappresentante da bambini e ragazzi che si divertono sulla pista di pattinaggio con i loro genitori. "Speriamo - aggiunge il movimento di cittadini, tra i promotori delle marce ambientaliste a Taranto - che questa iniziativa possa essere boicottata da tutti i cittadini che hanno un minimo di dignità".