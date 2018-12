Ottimismo su Usa-Cina spinge Borse Asia

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Le Borse asiatiche continuano sull'onda positiva innescata dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, alimentato dal segnale lanciato da Pechino con gli acquisti di soia statunitense. Un clima che ieri ha permesso anche a Wall Street di chiudere in crescita. Tokyo è salita dello 0,99%. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 113,40, e sull'euro a 128,90. In salute anche le Piazze cinesi, con Shenzhen che ha guadagnato l'1,1% e Shanghai l'1,2%. Sulla stessa scia Hong Kong, che sale dell'1,1%. Bene pure Seul (+0,6%), Sidney (+0,15) e Mumbai (+0,69%). I futures indicano aperture in crescita per i mercati europei, spinti anche dalla bocciatura della mozione di sfiducia contro la premier britannica Theresa May, che le consente di proseguire nei negoziati sulla Brexit. Pure per Wall Street le previsioni sono positive. Fra i dati attesi in giornata, l'indice dei prezzi al consumo in Francia a novembre e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.