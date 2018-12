Spread crolla a 272 su voci deficit a 2%

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Precipita lo spread tra il Btp e il Bund raccogliendo le voci di mercato che indicano come l'ipotesi più probabile quella che l'Italia proponga a Bruxelles un obiettivo di deficit al 2% nel 2019. Voci che non vengono smentite in ambienti di governo. Il differenziale cala a 272 punti base dai 283 dell'apertura mentre il tasso scende per la prima volta da settembre sotto il 3% al 2,96%.