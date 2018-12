Moda: fatturato +2,8%, stime incerte

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - La Moda italiana chiuderà il 2018 con un fatturato in crescita del 2,8% a 66,6 miliardi di euro.

Considerando gioielleria, cosmesi e occhialeria si sfioreranno i 90 miliardi (+2,3%). Ma il "peggioramento dei giudizi sulla consistenza del portafogli ordini delle imprese della moda registrato a dicembre fa prevedere un inizio 2019 particolarmente incerto". Emerge dai dati diffusi dalla Camera nazionale della moda alla presentazione di Milano Moda Uomo. A pesare sono le incertezze geopolitiche, per il presidente della Camera nazionale della Moda, Carlo Capasa. "Per un'industria che esporta anche l'80% di quello che produce sono alla base del problema. Ci auguriamo che si risolvano, ma c'è la Brexit, gli Usa che minacciano dazi e Parigi a ferro e fuoco...". Si parla però "sempre di crescite positive" ma anche se "con un rallentamento".