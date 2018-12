Borsa:Europa rialzo con Ny, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Con l'apertura di Wall Street in positivo le Borse europee confermano il rialzo della prima parte di seduta con acquisti in particolare su finanziari e industriali. In testa resta Parigi (+2,14%), seguita da Milano (+1,8%) con lo spread tra btp e bund stabile a 273 punti base sulle voci di mercato che indicano come l'ipotesi più probabile quella che l'Italia proponga a Bruxelles un obiettivo di deficit al 2% nel 2019. Tra le altre Piazze Londra sale dell'1,1% sull'attesa del voto di fiducia di stasera sulla premier inglese Theresa May a Westminster. Francoforte sale invece dell'1,4% e Madrid dell'1,7 per cento. A Piazza Affari viaggiano spedite Poste (+3,48%), Mps (+3,4%), Intesa Sanpaolo (+3,39%), Prysmian (+4,34). Deboli Astaldi (-0,36%), Ferrari (-0,11%), Buzzi (-0,29%) e Ovs (+0,09%), quest'ultima in attesa dei conti e dopo lo scivolone della vigilia.