Borsa: Milano positiva (+0,8%) bene Tim

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari si conferma positiva (+Ftse Mib +0,8%) nella prima mezz'ora di scambi, sostenuta da A2a (+2%) e Tim (+1,9%), dopo la mossa annunciata da Vivendi, che intende chiedere la testa dei 5 consiglieri espressione del fondo Elliott. Il calo dello spread tra Btp e Bund a 283 punti favorisce Poste (+1,74%) e Intesa (+1,57%), mentre le dimissioni del direttore finanziario di Ferragamo Ugo Giorcelli penalizzano il titolo (-4,45%) dopo uno stop al ribasso iniziale. Il nome del successore si conoscerà dopo la riunione del Cda in programma per domani. Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il nuovo calo di Ovs (-1,5%), in attesa dei conti trimestrali previsti oggi a borsa chiusa, mentre il primo accordo sui dazi tra Usa e Cina riguardante il taglio delle tasse sulle auto americane importate nel celeste Impero non impedisce le vendite su Ferrari (-0,96%). Tiene Fca (+0,09%), sale Tod's (+0,6%), nonostante il taglio della raccomandazione a 'hold' da parte di Deutsche Bank.