Borsa: Europa migliora, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Allungano il passo le borse europee a fine mattinata, sostenute dal rialzo della produzione industriale in ottobre (+0,2%) e dai futures su Wall Street.

Pesa l'incertezza sulla Brexit, dopo il rinvio del voto sull'accordo a Westminster, mentre c'è fiducia che al Comitato federale della Fed del prossimo 19 dicembre venga deciso l'ultimo di una serie di rialzi dei tassi prima di un periodo di tregua. Parigi (+1,6%) è la migliore seguita da Londra (+1,15%), Francoforte e Milano (+0,9% entrambe) davanti a Madrid (+0,6%).

In arrivo dagli Usa i mutui, l'indice dei prezzi, a variazione dei salari e, in serata, il deficit pubblico di novembre, previsto in rialzo a 199 miliardi di dollari contro i 100 di ottobre. La riduzione dei dazi sulle importazioni di auto americane in Cina favorisce i titoli del settore, a partire da Peugeot (+2,87%), vicina al sorpasso in Francia su Renault (+1%). Bene Porsche (+2,4%), Bmw (+1,54%) ed Fca (+1,3%), debole Ferrari (-1%).