Borsa: Europa, cauto rialzo,Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - L'entusiasmo per il primo accordo sui dazi tra Usa e Cina è ormai alle spalle per le principali borse europee, in preda all'incertezza dopo il rinvio del voto sulla Brexit a Westminster. Con la sterlina sui minimi da 20 mesi Londra sale dello 0,4%, doppiata da Parigi (+0,9%), mentre Milano e Madrid guadagnano lo 0,6% e Francoforte lo 0,5%, in attesa del dato sulla produzione industriale dell'Ue prevista in rialzo (+0,1%) in ottobre dopo il calo dello 0,3% del mese precedente. Positivi i futures Usa in vista di una serie di dati dai mutui all'indice dei prezzi alla variazione dei salari, per chiudere poi, in serata, con il deficit pubblico di novembre, previsto in rialzo a 199 miliardi di dollari contro i 100 di ottobre. Gli occhi degli investitori, in realtà, sono già orientati sul Comitato Federale della Fed di mercoledì prossimo 19 dicembre, con l'ultimo rialzo dello 0,25% sui tassi.