Amazon:in Italia 2.000 posti lavoro 2018

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Amazon ha creato oltre 2.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel 2018. Ad annunciarlo lo stesso colosso dell'ecommerce che sottolinea come gli occupati siano cresciuti più del 50% solo nel 2018: dai 3.500 dipendenti del 2017 agli oltre 5.500 di oggi.

Quest'anno Amazon ha investito oltre 800 milioni di euro in Italia per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dal lancio nel 2010.

L'azienda ha superato il numero di assunzioni programmate annunciato a luglio che prevedeva 1.700 nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno. Oggi Amazon conta più di 5.500 dipendenti a tempo indeterminato in tutta Italia.

I 2.000 nuovi assunti sono dislocati in diverse aree del paese, da Milano a Passo Corese (RI), da Vercelli a Castel San Giovanni (PC) e Cagliari. Si tratta, ricorda Amazon di posti di lavoro per persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software alle posizioni di livello base.