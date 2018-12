Unipol Banca: Bper possibile acquirente

"Bper è uno dei possibili destinatari" interessati ad acquistare Unipol Banca. Lo ha confermato l'ad di Unipol Carlo Cimbri a margine del convegno Welfare Italia Forum 2018.

Cimbri ha detto di non voler commentare quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa secondo cui Unipol potrebbe sceglie un advisor per la vendita di Unipol Banca a Bper entro la fine dell'anno.

Secondo Cimbri, comunque, perché avvenga l'operazione di vendita della banca "bisogna che si incastri con la strategia di un altro gruppo bancario".

Avete una scadenza? Gli è stato chiesto. "A me interessa che la banca sia profittevole in quanto tale per dare il contributo ai risultati del nostro gruppo, se poi così diventa anche più appetibile bene", ha risposto Cimbri.