Tria,questa sera riunione su deficit

Ieri sera nel vertice con Giuseppe Conte non si è parlato solo di investimenti ma "abbiamo discusso della manovra in generale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo ai cronisti che chiedevano se ieri si fosse messo a punto un nuovo piano di investimenti e confermando che domani accompagnerà il premier all'incontro con Jean Claude Juncker. Alla domanda se si sia trovata una intesa sul deficit, il ministro si è limitato a dire che "si vedrà questa sera", lasciando intendere che ci sia una nuova riunione di governo in agenda.