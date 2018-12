Moda: entro due anni online 25% vendite

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Entro il 2020 il 25% delle vendite della moda sarà in e-commerce. Lo pensando i 90 marchi internazionali di moda intervistati da 'Dressed for digital - The next evolution in fashion marketing' lo studio di Boston Consulting Group e Zalando Marketing Services, l'unità di marketing della piattaforma Zalando. Per questi marchi già ora il 20% del volume degli scambi commerciali è sul web, e lì concentrano sempre più i budget del marketing. Le vendite nei marketplace online crescono con un tasso annuo del 12%, mentre i negozi online di proprietà delle aziende lo fanno un terzo più lentamente. Molte degli intervistati sta quindi riallineando le strategie di marketing, spostando il budget di marketing sull'online. La voce principale del budget del marketing è sui media (43%). Di questa, oltre il 60% è speso online.