Manovra:Moscovici,margini ma con regole

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Bisogna lavorare per trovare il modo di consentire al governo italiano di perseguire le sue priorità politiche ma nel quadro della zona euro, tenendo conto dei margini di manovra che esistono e delle deviazioni che possono essere autorizzate, ma non più di questo": lo ha detto il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici a margine di un'audizione al Parlamento europeo. "Possiamo certamente giocare su tutte le flessibilità, e ce ne sono molte nel Patto di stabilità e crescita - ha aggiunto - ma non possiamo andargli contro".