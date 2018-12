Borsa, Asia crolla su timori caso Huawei

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le tensioni tra Usa e Cina sul caso Huawei e i timori di ripercussioni sulla guerra commerciale tengono ancora banco sui mercati asiatici, tutti in profondo rosso dopo che Pechino ha convocato l'ambasciatore americano per criticare l'arresto del direttore finanziario del colosso della telefonia, Meng Wanzhou. Tokyo ha perso il 2,1%, Sydney il 2,3%, Seul l'1,1%, Shenzhen l'1,3% e Shanghai lo 0,8% mentre Hong Kong cede, in finale di seduta, l'1,2%.

Il clima di sfiducia rischia di propagarsi anche in Europa e a Wall Street, dove i future viaggiano ampiamente in territorio negativo, alla vigilia dell'incerto voto del Parlamento britannico sull'accordo per la Brexit proposto da Theresa May.

Tutti elementi di tensione e incertezza in una settimana che, nella riunione di giovedì, dovrebbe vedere la Bce confermare la fine del quantitative easing a fine anno.

Il petrolio è stabile, con il Wti a 52,48 dollari, dopo il rally scatenato venerdì dall'accordo sui tagli alla produzione dell'Opec+.