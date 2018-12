Astaldi:attesa Salini e Ihi spinge Borsa

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Si stringono i tempi per il piano di concordato di Astaldi che, a meno di una richiesta di proroga, deve essere presentato entro il 16 dicembre. Secondo notizie di stampa sarebbero giunte due proposte industriali non vincolanti per il salvataggio, da parte di Salini Impregilo e dal gruppo giapponese Ihi. Offerte che quindi renderebbero più probabile una richiesta di proroga per la presentazione del piano di salvataggio. Il titolo vola a Piazza Affari ed è sospeso con un rialzo teorico dell'19%, con gli ultimi scambi a 0,59 euro, mentre Salini Impregilo perde il 3,18% a 1,67 euro. Sul general contractor romano Equita mantiene come giudizio 'reduce' e un target price a 2 euro, mentre Mediobanca Securities ha confermato su Salini Impregilo il rating neutral e il target price a 2,70 euro.