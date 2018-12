Tria, mie dimissioni ipotesi inesistente

(ANSA) - VENEZIA, 7 DIC - "Le dimissioni sono un'ipotesi che non esiste". Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia, a margine di un convegno dell'Ocse sui temi della cultura. Sull'ipotesi di contatti con esponenti politici dell'opposizione il ministro ha aggiunto "non c'è nessun messaggio".