Tar boccia delibera Antitrust pro MyTaxi

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "Il Tar, accogliendo la domanda del Radiotaxi 3570 e delle altre Centrali Radiotaxi di Roma e Milano, ha sospeso l'esecutività della delibera emessa dall'Antitrust nel decorso mese di giugno a favore di My taxi".

Così il presidente di Radiotaxi 3570, Loreno Bittarelli, che in una nota parla di un "importante e positivo passaggio processuale che consentirà ai tassisti soci delle Cooperative di continuare a svolgere serenamente il loro lavoro, in attesa della decisione definitiva prevista per il prossimo mese di aprile. Il Radiotaxi 3570 può, dunque, continuare il suo quotidiano impegno per garantire ai tassisti e all'utenza la più efficiente risposta di intermediazione tra la domanda e offerta di servizio taxi continuando a rafforzare, ulteriormente, lo sviluppo tecnologico dei suoi sistemi ed il tradizionale e forte rapporto di fiducia con gli utenti".