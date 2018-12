Istat, vendite ottobre +1,5% anno

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - A ottobre 2018 le vendite al dettaglio sono aumentate su settembre dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume mentre sono cresciute rispetto a ottobre 2017 dell'1,5% in valore e dell'1,6% in volume. Lo rileva l'Istat. I beni alimentari mostrano una leggera flessione congiunturale in valore (-0,1%) e un aumento in volume (+0,2%), mentre i beni non alimentari sono in crescita sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,2%). Su base annua il commercio elettronico è in forte crescita (+24%).

Rispetto a ottobre 2017 sono in crescita sia le vendite di beni alimentari (+1,8% in valore e +1,2% in volume) sia quelle di beni non alimentari (+1,3% in valore e +1,9% in volume). Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento dell'1,1% per la grande distribuzione e dello 0,5% per le imprese operanti su piccole superfici.