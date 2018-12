Borsa: Europa ben intonata con petrolio

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Le Borse europee confermano la buona intonazione malgrado l'incertezza di Wall Street che dopo un avvio negativo è passata in cauto rialzo per poi tornare a perdere terreno. A sostenere gli acquisti, all'indomani di una seduta da dimenticare, è la corsa dei petroliferi grazie ai tagli della produzione di greggio deciso dall'Opec. Aiutano in misura minore i dati sul lavoro, sotto le stime, negli Usa che sostengono le attese di chi scommette su un allentamento degli interventi della Fed sui tassi, almeno dal prossimo anno. A mettere a segno l'aumento più deciso è Londra (+2,16%), seguita da Parigi (+1,78%), Milano (+1,5%) col rally di Saipem (+6,6%) ed Eni (+3,2%). In coda al gruppo Francoforte (+0,91%).