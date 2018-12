Borsa: bene Milano con Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Piazza Affari termina la settimana in rialzo (Ftse Mib +0,53%) riducendo tuttavia i guadagni messi a segno nel corso della seduta sull'onda dei tagli alla produzione del greggio da parte dell'Opec che ha spinto i petroliferi: Saipem ha fatto un balzo del 6,2%, Eni del 2,02%. A rallentare i listini europei è stato l'appesantirsi di Wall Street all'indomani del tonfo sulla vicenda Hauwei, per i non dissipati i timori sulla guerra commerciale con la Cina.

Contrastata invece l'accoglienza ai dati sul lavoro Usa inferiori alle attese ma termometro di una crescita economica robusta: da qui l'interrogarsi dei mercati sulle prossime mosse della Fed. A Milano hanno brillato Unipol (+4,02%) e Unipolsai (+1,37%) sull'ipotesi di vendita di Banca Unipol a Bper (-1,59%), pesante Carige (-5,23%). Novo passo avanti di Campari (+3,48%) promossa giovedì da Deutsche Bank, bene Tim (+1,08%) col rinvio sull'assemblea, ancora debole il tecnologico Stm (-1,08%).