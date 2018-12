Vetrya,accordoe quota in Neosperience

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Vetrya, gruppo italiano attivo nei servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, annuncia una partnership operativa e strategica con Neosperience, Pmi attualmente in roadshow finalizzato all'ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Vetrya ha annunciato anche la volontà di sottoscrivere in fase di collocamento per l'Ipo una partecipazione di rilievo (che dipenderà comunque dal prezzo finale di collocamento) di Neosperience, con un investimento pari a circa 1 milione di euro. A fronte di detto investimento i soci fondatori di Neosperience, Dario Melpignano e Luigi Linotto, si sono dichiarati disponibili a convocare entro 45 giorni dall'inizio delle negoziazioni l'assemblea ordinaria dei soci per l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due Consiglieri indicati da Vetrya.

Neosperience opera come software vendor nel settore della Digital Customer Experience.