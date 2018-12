Petrolio: chiude in netto calo a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Chiusura in netto calo per il petrolio a New York, dopo la fumata nera alla riunione dell'Opec sul taglio alla produzione. Il greggio si e' attestato a 51,06 dollari (-3,46%), recuperando parzialmente terreno dai minimi che l'hanno portato a sfiorare i 50 dollari.