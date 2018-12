Natale: studio, spesa media 330 euro

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Per fare i regali di Natale gli italiani spenderanno in media 330 euro, anche se il 43% non andrà oltre i 250 e solo il 21% supererà i 500. L'anno scorso la spesa media era stata 345 euro. A dirlo è l'Osservatorio dedicato alle strenne di Natale di Compass, la ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca. Sei acquirenti su 10 hanno dichiarato che avrebbero anticipato alcuni regali al 'Black Friday' per approfittare degli sconti. E 3 su dieci faranno acquisti solo on-line.

Nell'indagine, su 500 persone, circa la metà del budget (178 in media) sarà speso per realizzare i desideri della persona considerata più importante. Gli uomini viziano il partner (56%), le donne i figli (41%). Il 37% ha percepito nel 2018 un peggioramento economico. Tra i desideri per l'anno prossimo, l'attenuazione della crisi economica (57%) e più tempo per la famiglia (32%).