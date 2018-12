Borse Europa sotto pressione

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Le Borse europee navigano in terreno negativo, con Francoforte che cede l'1,7%, Milano l'1,6%, Parigi l'1,47%, Londra l'1,36% e Madrid l'1,2%. Le tensioni commerciali fra Usa e Cina, che hanno determinato le forti perdite su Wall Street di due giorni fa (ieri la Borsa americana era chiusa per i funerali dell'ex presidente Bush), si sono aggravate con l'arresto del direttore finanziario della Huawei, Meng Wanzhou, per un'indagine statunitense sulle violazioni delle sanzioni all'Iran. Un clima che ha pesato sui mercati asiatici e su quelli europei: i futures indicano in negativo anche l'apertura di Wall Street. L'euro è stabile e vale 1,133 dollari.