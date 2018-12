Welfare: Prada, 1.500 euro in premio

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Prada premia i suoi 4.000 dipendenti con un premio in welfare di 1.500 euro. Il gruppo ha avviato un piano di 'welfare' che vedrà l'assegnazione questo mese del premio una tantum per tutti i dipendenti in Italia. Con il denaro i lavoratori potranno acquistare beni o servizi come spese per asili nido, assistenza medica, centri estivi, trasporti, o occasioni di svago come teatri, musei, palestre e viaggi. Si potrà poi sempre convertire in welfare anche i premi di risultato, scelta integrata nella gestione delle risorse umane del Gruppo. Con questa decisione Prada vuole espandere le iniziative di supporto ai dipendenti, creando un piano organico di servizi per loro esigenze di vita. L'impegno interessa i 18 stabilimenti produttivi dislocati in 5 regioni italiane, tutti gli uffici e negozi dei cinque marchi del Gruppo in Italia. Un passo con cui Patrizio Bertelli, co-amministratore delegato ha voluto manifestare "la gratitudine per il lavoro svolto da tutti i dipendenti del Gruppo".