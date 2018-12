Thales Alenia, 2 contratti in Sud Corea

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), annuncia due contratti con Korea Aerospace Industries e con Hanwha Systems Corporation per "Satelliti danzanti" ad altissime prestazioni e tempi di rivisita ridotti. Si tratta di un progetto per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4 satelliti radar ad alta risoluzione di Osservazione della Terra nell'ambito del Progetto Korea "425 Project" della Agency for Defense Development della Corea del Sud. Lo rende noto la società con una nota in cui aggiunge come la cooperazione tecnologica e le competenze richieste per lo sviluppo dei satelliti SAR (Synthetic Aperture Radar) saranno gradualmente trasferite alle aziende locali coreane, prevedendo il loro massimo coinvolgimento nella produzione dell'ultimo satellite della Costellazione, fornendo loro l'opportunità di una crescita considerevole nel campo del design e lo sviluppo di sistemi di Osservazione Terra. Il valore dei contratti per Thales Alenia Space è di circa 250 milioni di euro.