Manovra oggi in Aula con maxiemendamento

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Via libera alla manovra dalla commissione Bilancio della Camera, che ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in Aula su un maxiemendamento, visto che il Governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo che sarà esaminato dall'assemblea di Montecitorio da stasera alle 20. Probabile che la richiesta di fiducia arrivi domani.

Comaroli e Raduzzi hanno ritirato l'emendamento sulle accise della Liguria, tema sul quale si era sollevata una polemica nei giorni scorsi. Arriva un taglio di un centesimo dell'accisa sulla birra: un emendamento alla manovra prevede dal 2019 l'accisa sia non a 3 euro ma a 2,99 ad ettolitro. Con lo stesso emendamento si taglia anche del 40% l'accisa per i micro-birrifici che hanno una produzione fino a 10mila ettolitri, come i birrifici artigianali.