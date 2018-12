Borsa Milano ok con banche, giù Europa

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Prosegue attorno alla parità (Ftse Mib (+0,1%) la seduta di Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee grazie alla riduzione dello spread con la Germania che scende sotto quota 280.

Senza la guida di Wall street, chiusa per i funerali dell'ex presidente Usa George Bush, Londra e Parigi si muovono attorno a una perdita di un punto percentuale, mentre Francoforte perde lo 0,8% e Madrid lo 0,3%.

A Milano bene in particolare Diasorin, che sale del 4% dopo essere stata inserita nell'indice Ftse Mib ed essere stata 'congelata' brevemente in asta di volatilità. Bene anche Moncler (+3,3%), Bper (+2,7%) e Ubi, che sale di due punti percentuali.

In controtendenza nel settore Mps, che scende del 2,8%, mentre tra i titoli principali le vendite colpiscono soprattutto Ferrari (-2,2%) e Buzzi, che cede il 3,3%.