Borsa: Europa debole, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Borse europee sospese tra il cauto passo indietro dell'Asia e lo scivolone di Wall Street - oggi chiusa per il funerale dell'ex-presidente George Bush senior - sulla scia delle incertezze per la trattativa tra Usa e Cina sui dazi. Dopo la tregua annunciata al G20 di Buenos Aires, infatti, il ministro cinese Xi Jinping ha spiegato che i negoziati seguiranno un calendario "ben preciso" e saranno operativi "sui temi condivisi", troppo poco per rassicurare gli investitori.

Parigi e Francoforte (-1,4%) sono le peggiori, Londra (-1,3%) e Madrid (-1,2%) cedono poco meno, mentre Milano (-0,7%) è decisamente più cauta, pur con lo spread tra Btp e Bund in rialzo a 287 punti. Gli occhi sono puntanti sugli indici Markit della fiducia dei manager europei, mentre dagli Usa sono in arrivo i mutui settimanali e i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Il maggior calo è segnato dai bancari inglesi Barclays (-3,15%) e Standard Chartered (-2,92%). Giù Sabadell (-2,2% a Madrid) e Credit Agricole (-2,18%).