Borsa: Asia contiene calo, Tokyo -0,53%

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Listini Asiatici in calo, ma al riparo dallo scivolone di oltre il 3% di Wall Street, dopo le aperture del ministro del commercio cinese Xi Jinping, in visita in Portogallo, sui negoziati con gli Usa, che procederanno secondo un "calendario ben definito" e saranno "subito esecutivi sui temi condivisi". Tokyo ha ceduto lo 0,53%, Taiwan l'1,65%, Seul lo 0,62% e Sidney lo 0,78%. Ancora aperte Hong Kong (-1,71%), Shanghai (-0,61%) e Mumbai (-0,56%). Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli su Wall Street, che peraltro resterà chiusa oggi in concomitanza con il funerale dell'ex-presidente George Bush Senior. Il rialzo del dollaro ha frenato i titoli dei grandi esportatori da Honda Motor (-2,38% a Yamaha Motor (-1,56%), da Isuzu (-2,2%) a Subaru (-0,86%). In controtendenza Nissan (+0,02%), alle prese con la vicenda dell'ex-numero uno Carlos Ghosn, arrestato per frode, cauta Toyota (-0,04%).