Confesercenti, rischi per Enasarco

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La sostenibilità della fondazione Enasarco è a rischio a partire dal 2021, secondo i membri del consiglio di amministrazione della fondazione in quota Fiarc, Federagenti, Anasf e Confesercenti. In una conferenza stampa, i consiglieri Nino Marcianò (Fiarc), Luca Gaburro e Davide Ricci (Federagenti), Gianni Triolo (Confesercenti) e Alfonsino Mei (Anasf) annunciano il proprio voto contrario al bilancio, il prossimo 19 dicembre, e presentano un'alleanza per assumere il governo dell'ente di assistenza degli agenti e rappresentati di commercio alle elezioni del 2020.

La gestione del presidente Gianroberto Costa (Confcommercio), denunciano i consiglieri, "si è rivelata inefficace nel risolvere i problemi strutturali della Fondazione” nel settore immobiliare, nell'area Finanza e nella razionalizzazione delle spese, “così come ha fallito nella tutela delle categorie rappresentate e nella trasparenza decisionale nella governance delle risorse disponibili".