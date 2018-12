Banche:ok Ecofin a misure anti rischi

Via libera dell'Ecofin al cosiddetto 'pacchetto bancario', che contiene "misure per ridurre i rischi nel settore bancario", si legge nelle conclusioni. "E' un passo molto importante nell'Unione bancaria, sono misure che rendono il sistema bancario europeo più forte, stabile e resiliente", ha detto il ministro austriaco Hartwig Loger, presidente di turno dell'Ecofin. Le misure puntano a "rafforzare il quadro della risoluzione bancaria", fissando il livello necessario e la qualità delle passività sottoposte a bail in (MREL), "per assicurare un processo efficace ed ordinato". "Introducono la possibilità per le autorità di risoluzione di sospendere i pagamenti di una banca o gli obblighi contrattuali quando è sotto risoluzione - "moratorium tool" - per aiutare a stabilizzare la situazione della banca".

Infine rafforza i requisiti di capitale delle banche, introducendo il 'Net Stable Funding Ratio' (NSFR)