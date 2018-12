Banche:Abi,bene misure Ecofin

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Le misure varate oggi dall'Ecofin, nel pacchetto di riduzione dei rischi bancari, "vanno prevalentemente nella giusta direzione". Lo afferma, in una dichiarazione, il dg dell'Abi Giovanni Sabatini secondo cui "numerose di queste calibrano in misura più proporzionata i requisiti di capitale per le banche, favorendo, quindi, il finanziamento delle piccole e medie imprese, di opere infrastrutturali, l'erogazione di prestiti garantiti da pensioni e redditi da lavoro dipendente (istituto della cessione del quinto)". All'Ecofin "sui requisiti Mrel è prevalso un orientamento che impone requisiti superiori a quelli fissati dagli standard internazionali, con il rischio di mettere in svantaggio competitivo le banche europee, non solo quelle italiane".