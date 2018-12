Mediaset: Borsa calma prima di Vivendi

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Mediaset calma in Piazza Affari alla vigilia dell'udienza al Tribunale di Milano sul mancato acquisto di Premium da parte di Vivendi. Il titolo ha chiuso in aumento dello 0,6% a 2,75, confermando il rimbalzo recente: nelle ultime nove sedute, dopo essere sceso sotto quota due euro e mezzo, il Biscione è cresciuto complessivamente del 12%.

Bene Vivendi a Parigi, con un aumento finale del 2% a 22,4 euro, non lontana dai massimi degli ultimi dieci anni toccati in gennaio. Non si segnalano particolari colloqui tra i due gruppi nello ore precedenti all'udienza di fronte al giudice civile Daniela Marconi, che ha sostituto il primo titolare, Vincenzo Perozziello, andato in pensione quest'estate.

A quanto si apprende, anche nel week sono proseguiti i contatti tra i rispettivi legali, in attesa che l'udienza di domani fornisca un quadro dei tempi con i quali arrivare a una prima sentenza, che comunque si ritiene ancora sufficientemente lontana per poter trovare un eventuale accordo extragiudiziale.