Le Borse volano dopo tregua sui dazi Usa Cina

La Borsa di Milano apre in forte rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna il 2,09% a 19.589 punti.

Europa vola in apertura con accordo sui dazi - Le Borse europee volano in apertura di seduta con l'accordo tra Usa e Cina sul commercio, firmata a margine del G20 a Buenos Aires. I listini del Vecchio continente sono in forte crescita con Francoforte che guadagna il 2,47% a 11.534 punti, Parigi avanza del 2,17% a 5.112 punti, Londra in positivo dell'1% a 6.980 punti e Madrid segna un rialzo dell'1,79% a 9.239 punti.

Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo con gli investitori che festeggiano la tregua Usa-Cina sul commercio siglata sabato a margine del G20 da Donald Trump e Xi Jinping. Gli investitori, inoltre, guardano alla decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere il loro accordo per gestire il mercato petrolifero. Tokyo archivia la seduta ai massimi da sei settimane e guadagna l'1%. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce lievemente sul dollaro a un livello di 113,50, ed è stabile un valore di 128,80 sull'euro.