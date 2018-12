Borsa: Europa in rialzo, volano auto

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Le Borse Europee procedono in stabile rialzo con l'intesa Usa-Cina sui dazi raggiunta a margine del G20 di Buenos Aires. Gli investitori guardano anche alla decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere il loro accordo per gestire il mercato petrolifero. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1355 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,9%. Avanzano Francoforte (+2,6%), Londra (+2,1%), Parigi (+2%) e Madrid (+1,7%). Volano AcelorMittal (+7%) e Glencore (+5,8%). Bene anche il comparto delle auto (+4,5%) dove si mettono in mostra Daimler (+6,7%), Volkswagen (+4,3%), Porsche (+4%), Peugeot (+2,1%) e Renault (+1,5%). In luce i tecnologici (+3,2%) con Logitech (+7%), Wirecard (+5,5%) e Nokia (+2,3%).

Buona performance per il comparto energia (+2,4%) dove avanzano Equinor (+3,1%), Bp e Total (+2,2%) e Shell (+2,5%).

Bene anche le banche (+2,2%) dove crescono Ing (+2,7%) e Banco Santander (+2,6%).