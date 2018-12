Natale: consumi a 10,2 mld (+2,5%)

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il Natale 2018 segna, secondo le prime previsioni consumi in crescita del 2,5% a 10,2 miliardi ed una spesa procapite di circa 170 euro. Sono le prime indicazioni che arrivano dal monitoraggio del Codacons sulla propensione delle famiglie ai consumi in vista delle prossime feste.Secondo l'associazione dei consumatori cresceranno le spese per i regali ed il cibo, scenderanno quelle per gli addobbi A dare un impulso importante agli acquisti, tuttavia, è stato il recente Black Friday, con 1 cittadino su 3 tra coloro che hanno approfittato di promozioni e sconti del "venerdì nero" che ha deciso di anticipare i regali di Natale.

Sotto l'albero troveremo quest'anno più prodotti hi-tech, più elettronica e un maggior numero di articoli di abbigliamento, e appare in crescita anche la propensione ai consumi alimentari e dei prodotti tipici delle festività; il 35% degli acquisti complessivi, inoltre, avverrà online attraverso l'e-commerce